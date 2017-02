De nouveaux radars pour mieux prévoir la météo

Environnement Canada a annoncé mardi l’achat de 20 nouveaux radars au coût de 83 millions $ afin de moderniser son infrastructure de prévisions météorologiques.

Le premier radar sera installé l’automne prochain et les autres seront remplacés de manière successive sur une période de sept ans.

«Cet important investissement nous aidera à produire les prévisions météorologiques les plus rapides et exactes possibles», a commenté la ministre de l’Environnement Catherine McKenna.

Les nouveaux radars plus performants aideront à «protéger la santé et la sécurité des Canadiens», selon la ministre, puisqu’ils prédiront avec plus de précision les phénomènes météorologiques violents ou inhabituels.

Par exemple, il sera possible de mieux détecter la grêle causant des dégâts et les tempêtes de verglas, permettant ainsi aux municipalités et aux aéroports de mieux réagir.

Les nouveaux radars s’ajoutent à un investissement de 430 millions $ annoncé l’an dernier pour faire l’acquisition d’un système informatique ultramoderne qui permettra l’utilisation de modèles climatiques et météorologiques à la fine pointe de la technologie.

Le système de calcul doit être installé et fonctionnel d’ici l’été prochain.

«L’utilisation combinée des nouveaux radars et du superordinateur donnera plus de temps aux Canadiens pour prendre des mesures afin de se protéger contre les effets des phénomènes météorologiques violents», précise le communiqué du ministère.