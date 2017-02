Depeche Mode au Centre Bell le 5 septembre

La formation britannique Depeche Mode qui plonge ses racines dans l’époque du new wave n’a pas encore lancé son 14e album en carrière, «Spirit» à paraître le 17 mars, qu’on a appris mardi sa venue à Montréal le 5 septembre prochain.

Ceux qui roulent leur bosse depuis 1979 et à qui l’on doit «Enjoy the Silence» et «Personal Jesus» amorceront leur tournée «Global Spirit Tour» le 5 mai à Stockhom. Tout l’été, ils trimballeront leur spectacle dans 32 villes européennes avant de traverser l’Atlantique.

Les billets seront mis en vente le 10 mars, à midi.