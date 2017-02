Emma Stone n'a pas apprécié la confusion des Oscars

Emma Stone est montée sur la scène des Oscars dimanche soir (26 février 17) quand Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé que La La Land avait remporté l'Oscar du meilleur film. Toutefois, quelques instants plus tard, l’équipe de La La Land a été informée qu’une erreur avait été commise, et que la mauvaise enveloppe avait été remise à Warren Beatty.

Par conséquent, la récompense du Meilleur film a finalement été attribuée à Moonlight. Durant ce court instant, les acteurs de La La Land et de Moonlight étaient tous réunis sur scène, dans l’attente de clarifications.

À présent, Emma Stone, qui a cependant remporté l’Oscar de la meilleure actrice, s’est confiée sur ce qu’elle a ressenti lors de l’incident, et a reconnu qu’elle ne l’oublierait pas de sitôt.

«L’un des plus affreux moments de ma vie. Ouah ! C’était juste horrible», a-t-elle révélé au Daily Mail.

Warren Beatty de son côté a fait de son mieux pour faire comprendre qu’il n’était pas coupable de cette erreur, et a brandi la carte pour montrer au public qu’il avait reçu la mauvaise.

Il a également assuré au Daily Mail qu’il n’avait pas l’intention de rendre l’enveloppe que les responsables avaient souhaité lui reprendre.

«J’ai la carte. J’ai l’enveloppe avec La La Land et le nom d’Emma Stone, et je vais les garder pour un certain temps, a-t-il confié. Je parie que vous avez tous pensé que je faisais ça pour faire durer le suspens, mais ce n’était pas le cas. J’étais troublé parce que la carte disait: "Emma Stone, La La Land"», a-t-il expliqué.