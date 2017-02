La carpe asiatique est bel et bien présente au Québec

La carpe asiatique s’est installée au Québec a annoncé mardi le ministère des Forêts, de la Faune et des Parc de la province, confirmant un scénario redouté pour l’écosystème du fleuve Saint-Laurent.

La carpe de roseau a été détectée un peu partout dans le fleuve, comme dans les lacs Saint-François et Saint-Louis, à l’embouchure du lac Saint-Pierre, mais aussi dans les rivières Richelieu et Saint-François. Il s’agit d'une des quatre espèces de carpes asiatiques extrêmement voraces qui menacent les poissons indigènes partout où elles s’infiltrent en Amérique du Nord.

Ces carpes, introduites dans des piscicultures du sud des États-Unis, ont remonté le Mississippi jusqu’aux Grands Lacs, et maintenant au Québec.

L’ADN de cette carpe a été retrouvé dans 16 des 110 sites analysés de 2015 à 2017. Une carpe de roseau a aussi été capturée en mai 2016 dans le fleuve.

D’après Louis Bernatchez, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génomique et conservation des ressources aquatiques et Jessy Dynes, directeur de l’expertise sur la faune aquatique, il ne fait aucun doute que cette carpe est bel et bien présente.

Ils citent notamment la récurrence et le nombre élevé de détections, mais ils ne sont pas en mesure d’évaluer sa population.

Aucune trace de la carpe argentée et de la carpe à grosse tête n’a cependant été observée.

Ministère préoccupé

L’arrivée de la carpe asiatique au Québec inquiète le gouvernement québécois.

«Les carpes asiatiques génèrent des impacts majeurs sur les milieux qu'elles colonisent. Le ministère est très préoccupé par leur présence dans les eaux québécoises et il continuera d'agir sur plusieurs fronts afin de limiter leur propagation, en ciblant des actions prioritaires», a précisé le ministère de la Faune par communiqué, mardi.

Pour contrer son avancée, il sera notamment interdit, dès le 1er avril, d'utiliser des poissons-appâts vivants en période hivernale partout au Québec. Le nettoyage des embarcations, une meilleure gestion de l’eau des viviers, ainsi que des ajustements aux barrages et passes migratoires sont aussi des moyens préconisés.