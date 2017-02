L'action de Target chute

Le titre du détaillant américain Target a reculé de 12% mardi, peu après l’annonce de sa décision de réduire les prix afin de mieux concurrencer le géant Walmart.

En marge du dévoilement des résultats du quatrième trimestre, l’entreprise américaine basée à Minneapolis, dans l’État du Minnesota, a fait savoir qu’elle allait moderniser plus de 600 de ses magasins en plus d’ouvrir une centaine d’autres plus petits d’ici 2019.

L’investissement devrait coûter près de 1 milliard $.

Dans ce secteur hautement concurrentiel, Target a fait le choix de baisser ses prix, quitte à réduire ses marges bénéficiaires, a rapporté mardi l’agence Bloomberg.

Géant américain du commerce de détail, Target s’est fait une place dans l’industrie en offrant des produits de haute qualité à des prix raisonnables, mais la concurrence rude que lui opposent Walmart et Amazon ont grugé ses parts de marchés.

L’annonce de mardi n’a toutefois pas soulevé l’enthousiasme auprès des investisseurs. Pire, le titre a atteint son plus bas niveau depuis huit ans. Plusieurs estiment que la nouvelle stratégie représente un risque pour l’esprit de Target qui a été d’attirer des clients plus aisés.

Selon Bloomberg, la réduction du prix pourrait attirer plus de clients dans les magasins, mais il est aussi possible qu'elle rebute les consommateurs à la recherche d'une expérience de vente au détail plus haut de gamme.

«Nous sommes stupéfaits, a souligné l’analyste Brandon Fletcher de Sanford C. Bernstein & Co. Nous pensions qu'ils allaient dans l'autre sens, avec des marges plus élevées».

Le chef de la direction, Brian Cornell, s’est fait rassurant, soulignant que Target ne renonce pas à la formule qui a fait son succès.

«Notre plan est de nous assurer que nous ne perdons pas de vue l'importance de la qualité, du design et de l'innovation dans nos magasins et nos marques, mais nous devons également nous assurer que nous continuons d’offrir l'expérience que recherchent nos clients, a-t-il dit. Nous devons faire les deux et ça sera toujours un défi de maintenir le bon équilibre.»