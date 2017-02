Le «cannibalisme» cosmique plus fréquent qu'attendu

Les étoiles sont déchiquetées et dévorées par les trous noirs supermassifs 100 fois plus souvent qu'on ne le pensait jusqu'alors, lorsque deux galaxies entrent en collision, affirme une étude publiée lundi.

Les astronomes pensaient que ce type d'événement était très rare et se produisait tous les 10 000 à 100 000 ans par galaxie, notent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue «Nature Astronomy».

Au centre de chaque galaxie, y compris la nôtre, siège un trou noir supermassif. Leur gravité est si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper. Leur masse représente entre un million et un milliard de fois celle du Soleil.

Normalement, ces trous noirs supermassifs sont en sommeil et les étoiles tournent autour de lui.

Mais si l'orbite d'une de ces étoiles se modifie légèrement, celle-ci risque de s'approcher trop près du trou noir.

Sous l'effet du champ gravitationnel de celui-ci, l'étoile se déchire. La matière qui s'en échappe est irrésistiblement attirée vers le trou noir, elle fonce de plus en plus vite, s'échauffe et émet une lumière très importante. Les astronomes ont appelé ce phénomène TDE, pour Tidal Disruption Event (événement de rupture lié aux effets de marée).

Une équipe de l'Université de Sheffield (Royaume-Uni), menée par le professeur Clive Tadhunter, a détecté un de ces flashs de lumière provenant d'une étoile en train de se faire dévorer, au sein d'un «petit» échantillon de 15 galaxies.

«Chacune de ces galaxies est en train de vivre une collision avec une galaxie voisine», précise James Mullaney, l'un des auteurs de l'étude.

«Nos travaux ont permis de découvrir que lorsque deux galaxies entrent en collision, celle-ci accroît considérablement la fréquence des événements où les étoiles sont avalées par un trou noir supermassif», déclare-t-il à l'AFP.

«Nous pensons que la collision modifie l'orbite de l'étoile», qui est alors attirée vers le trou noir, explique-t-il.

Les astronomes ont utilisé les données du télescope spatial infrarouge Herschel développé par l'Agence spatiale européenne.

En comparant les observations de la zone des 15 galaxies réalisées en 2005 puis en 2015, les astronomes ont noté un changement notable pour l'une des galaxies située à 1,7 milliard d'années-lumière de la Terre.

Grâce aux données du Catalina Sky Survey qui surveille notamment la luminosité des objets célestes, ils ont pu mettre en évidence la survenue d'un TDE en 2010 dans cette galaxie (F01004-2237).

«Sur la base de nos résultats, nous nous attendons à ce que ce type d'événement TDE devienne commun lorsque notre galaxie, la Voie lactée, finira par fusionner avec la galaxie voisine d'Andromède, dans environ 5 milliards d'années», anticipe Clive Tadhunter.

«A ce moment-là, le trou noir de la Voie lactée mettra en pièce une étoile tous les 10 ou 100 ans», selon James Mullaney. «Vu de la Terre, on verrait des +éclats+ de lumière durant des mois ou des années», plus brillants que toutes les étoiles, ajoute-t-il.

Une sorte de bouquet final? Mais il n'y aura vraisemblablement plus personne pour profiter du spectacle.