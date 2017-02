Le corps d’une femme retrouvé dans une cour d’école

Le cadavre d’une femme a été découvert mardi matin dans la cour d’une école de l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

En matinée, les policiers ont reçu un appel d’urgence leur demandant de se rendre dans la cour de l’école Sacré-Cœur, située sur l’avenue Atwater, près de l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges.

Les élèves de l’école privée anglophone n’ont pas été témoins du branle-bas policier puisqu’ils profitent présentement d’une semaine de relâche.

Selon les autorités, rien de permet de croire pour le moment que la femme a été victime d’un crime.

«On ne veut pas prendre de chance et on a établi un périmètre de sécurité sur les lieux. On veut s’assurer qu’aucun acte criminel n’a été commis», a indiqué l’agent Daniel Lacoursière, porte-parole de la police de Montréal.

On ignore par ailleurs depuis combien de temps le corps reposait à cet endroit.