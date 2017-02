Le Québec au 6e rang mondial comme juridiction la plus attrayante

Le Québec était la sixième juridiction la plus attrayante au monde en 2016 pour des investissements miniers, selon le sondage mondial annuel de l’Institut Fraser, publié mardi.

La province a progressé dans l’évaluation de l’organisme, puisqu’elle se trouvait en 8e position en 2015.

La Saskatchewan arrive au premier rang mondial, suivie en deuxième position par le Manitoba, qui était au 19e rang en 2015.

«Ces dernières années, le Québec a fait de grands efforts pour améliorer sa compétitivité et les sociétés minières en ont pris bonne note», a dit Kenneth Green, directeur principal des études sur l’énergie et les ressources naturelles à l’Institut Fraser et coauteur de l’étude, par communiqué.

Le Québec est, par exemple, la province au pays où la plus grande proportion de répondants (88%) dit avoir obtenu un permis d’exploration en moins de six mois.

«Le temps, c’est de l’argent et si les délais d’approbation des permis sont inutilement longs ou si le processus manque de transparence, la confiance tombe, le coût global augmente et les investisseurs vont placer leur argent ailleurs», a mentionné Taylor Jackson, analyste principal des politiques à l’Institut Fraser et coauteur de l’étude.

Inquiétude de l’AMQ

L’Association minière du Québec (AMQ) a salué la bonne performance du Québec, mais s’est inquiétée de voir la province passer de la 2e à la 3e position au pays.

«L’AMQ plaide depuis plusieurs années pour une diminution des lourdeurs administratives et réglementaires et pour que cesse d’augmenter le fardeau financier des sociétés minières. Cette bonne performance de la Saskatchewan et du Manitoba démontre que nos préoccupations sont bien réelles et qu’il est primordial que le gouvernement continue à poser des gestes pour que le Québec améliore encore davantage sa performance et son attractivité auprès des investisseurs», a déclaré Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’AMQ.

Ce regroupement s’inquiète aussi pour l’avenir. «Malheureusement, le ralentissement sans précédent qu’a connu le secteur minier laisse des séquelles et les investissements se font plus rares, d’où l’importance d’attirer au Québec les investisseurs intéressés par le secteur minier. En ce moment, on se demande où seront les nouvelles mines, et surtout, si les conditions seront au rendez-vous pour qu’elles voient le jour. Nos compétiteurs sont partout sur la planète», a ajouté Josée Méthot.

À part les trois provinces en tête, aucune juridiction canadienne ne se trouve dans les dix meilleures au monde. L’Ontario a reculé de trois places au 18e rang, tandis que la Colombie-Britannique a chuté de neuf positions pour s’établir au 27e échelon.

Ce classement annuel de l’Institut Fraser mélange un index sur la richesse géologique d’une juridiction avec celui sur la perception des gens de l’industrie concernant la réglementation minière dans les régions examinées.

Au total, 104 juridictions font partie du classement comme des États des États-Unis ou de l’Australie, des provinces de l’Argentine, ainsi que des pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine.