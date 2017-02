Les avocats de l’Agence du revenu oubliés?

Privé de ses avocats, le gouvernement Couillard aurait oublié d’inclure les employés de l’Agence du revenu en rédigeant la loi spéciale qui doit forcer le retour au travail mercredi des juristes de l’État.

C’est du moins ce que prétend Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), le syndicat des 1100 juristes en grève.

«Ce projet de loi est d’un amateurisme, a lancé le président de LANEQ, Me Jean Denis, après avoir pris connaissance du texte lundi soir. On comprend qu’il n’a surtout pas été fait par des juristes et des légistes en grève.»

En effet, les 186 avocats de l’Agence du revenu ne sont pas couverts par la loi spéciale présentement en débat à l’Assemblée nationale et qui devrait être adoptée mardi.

«On a oublié les gens de l’Agence du revenu alors qu’ils font partie des gens qui sont en grève présentement», a souligné Me Jean Denis.

Le président de LANEQ croit savoir où l’erreur s’est produite. «Les articles 1 à 20, c’est un copier-coller de ce qui a été fait en 2011», dit-il au sujet d’une loi spéciale précédente. Autrefois, un ministère, Revenu Québec, est depuis devenu une agence et ses employés ont changé de statut. «On voit que ça a été fait rapidement», ajoute-t-il.

De son côté, le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, affirme plutôt que les avocats de Revenu Québec ne sont justement pas couverts par le projet de loi 127 en raison du statut particulier de l’Agence du revenu, qui n’est pas un organisme de la fonction publique, au sens de la loi.

«Et l’état d’avancement de leurs négociations n’est pas le même que celui des juristes de l’État qui sont visés par 127», explique Pierre Moreau.

«Il n’y avait pas de raison, pas de justification, de les inclure dans la loi», conclut-il.