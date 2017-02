Les victimes n’ont pas été assassinées

Les deux personnes retrouvées mortes lundi dans un logement du secteur Hull, à Gatineau, n’ont pas été assassinées, ont confirmé les autorités policières mardi après-midi.

«La cause exacte des décès reste toujours à être établie. D’autres analyses plus poussées devront être effectuées en collaboration avec le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal», a indiqué dans un communiqué l’agente Andrée East, porte-parole de la police de Gatineau.

Les corps d’une femme dans la vingtaine et d’un homme âgé d’une trentaine d’années ont été découverts lundi un peu avant 16 h dans un appartement de la rue Bégin. C’est un appel au 911 mentionnant qu’une personne possiblement décédée se trouvait à cette adresse qui a mis les policiers sur la piste.

À l’arrivée des policiers, les patrouilleurs ont découvert les cadavres, ainsi qu’un garçon de trois ans. L’enfant n’était pas blessé, mais il a tout de même été transporté à l’hôpital par mesure préventive.

Selon les autorités, la thèse d’un acte criminel a été écartée à la suite des résultats obtenus lors de l’autopsie pratiquée au cours des dernières heures sur les deux dépouilles. Les résultats concordaient avec des «éléments de preuve prélevés sur la scène».

À ce stade-ci de l’enquête, plusieurs hypothèses sont encore envisagées pour expliquer les deux décès, dont celle d’une surdose de drogue.