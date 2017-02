Moment Factory illuminera la basilique Notre-Dame

La basilique Notre-Dame de Montréal sera la vedette d’une expérience immersive signée Moment Factory. Le spectacle son, lumière et vidéo «AURA» sera présenté entre ses murs à compter du 20 mars prochain.

L’œuvre aura une durée d’environ une heure. Elle comprendra un parcours qui permettra de redécouvrir la basilique, de mettre l’accent sur les nombreux détails du lieu. L’histoire sera divisée en trois parties: la naissance de la lumière, les obstacles et l’ouverture de la voûte.L’autel, les balcons et les colonnes seront mis à profit. Une œuvre musicale originale créée par Troublemaker sera aussi proposée grâce à 32 musiciens et 20 voix.

Important défiAprès avoir illuminé la Sagrada Familia et le Parlement canadien, l’équipe de Moment Factory s’est investie dans ce projet pour la métropole, un défi technique et artistique décrit comme étant «majeur».«On va avoir le ¨pixel space¨ le plus large qu’on a jamais traité: 25 millions de pixels vont être mis à contribution pour mettre en lumière la basilique, a précisé Éric Fournier, producteur exécutif de la firme montréalaise. Il a fallu travailler aussi beaucoup l’intégration dans le milieu pour ne pas que la technologie devienne trop visible, pour cacher la technique.»Talent d’ici

Proposé deux fois par soir du lundi au samedi, «AURA» est le résultat des efforts de plus de 100 personnes issues de firmes québécoises. Une collaboration qui a enchanté la compagnie Québecor, partenaire de l’aventure.«C’est un projet distinctif qui va mettre en valeur non seulement cet édifice absolument majestueux et emblématique de notre ville, mais également toutes les richesses artistiques qu’il renferme, tout le savoir-faire des artisans qui ont travaillé à faire de cette basilique un lieu unique», a précisé Sylvie Cordeau, vice-présidente philanthropie et commandites chez Québecor.

Pour l’entreprise, ce partenariat avec la basilique Notre-Dame était tout désigné.«Québecor a, depuis longtemps, intégré un important volet philanthropie à ses activités corporatives, avec un parti pris affirmé pour la culture et le patrimoine... Il est donc naturel pour nous de nous associer à ce projet qui allie l’histoire, la culture et le talent des artisans et créateurs québécois», a laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par voie de communiqué.Les billets pour «AURA» sont en vente en ligne (Ticketpro.ca).Il y a plus de 15 ans, en 2001, le spectacle son et lumière «Et la lumière fut!» a été présenté à la basilique Notre-Dame.