Net accroissement des cancers colorectaux chez les jeunes

Les cancers colorectaux sont en nette augmentation aux États-Unis chez les jeunes, selon une étude publiée mardi qui suggère de commencer le dépistage plus tôt que ce qui est recommandé actuellement.

Par rapport aux personnes nées vers 1950, chez lesquelles le risque de développer ces cancers est le plus faible, celles venues au monde dans les années 1990 ont deux fois plus de risques de développer un cancer du côlon.

Pour le cancer rectal, le risque est quatre fois plus grand dans cette tranche d'âge, a également déterminé cette étude parue dans le Journal of the National Cancer Institute.

D'autres études avaient déjà montré un accroissement de la fréquence des cancers colorectaux chez les moins de 50 ans, pour qui le dépistage régulier n'est pas généralement recommandé.

Mais ces travaux n'avaient pas étudié l'incidence de ces cancers par groupe d'âge pour les plus jeunes, empêchant de voir l'ampleur de cette tendance, expliquent les auteurs de l'American Cancer Society.

L'incidence de ces cancers était en baisse aux États-Unis depuis le milieu des années 1980 grâce à la généralisation du dépistage à partir de 50 ans, grâce notamment à la coloscopie.

Cela explique que trois cancers colorectaux sur dix sont désormais diagnostiqués chez les personnes de moins de 55 ans.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé tous les cancers colorectaux diagnostiqués à partir de l'âge de 20 ans entre 1974 et 2013 dans des études épidémiologiques nationales, soit au total 490.305 cas.

Après une diminution de la fréquence du cancer du côlon à partir de 1974, la courbe s'est inversée avec un accroissement de 1% à 2% par an depuis les années 1980 chez les adultes de 20 à 39 ans, et de 0,5% à 1% chez ceux 40 à 54 ans à partir du milieu des années 1990.

L'incidence du cancer rectal a augmenté plus fortement et plus rapidement que le cancer du côlon avec une hausse d'environ 3% annuellement de 1974 à 2013 chez les 20-29 ans et de 1980 à 2013 parmi les 30-39 ans.

Dans la tranche d'âge 40-54 ans, le taux de ce cancer a augmenté de 2% par ans depuis les années 1990.

En comparaison, le cancer rectal est en recul chez les personnes de 55 ans et au-delà depuis au moins les quarante dernières années.

Les auteurs, dont Rebecca Siegel de l'American Cancer Society, encouragent des habitudes alimentaires plus saines et une plus grande activité physique pour tenter d'inverser cette tendance et suggère de commencer le dépistage à un plus jeune âge.