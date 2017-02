Des familles brisent le silence sur la triste réalité à laquelle elles sont confrontées. Un douloureux combat pour des parents dans lequel ils sont continuellement déchirés entre l'amour qu'ils portent à leur enfant et les soins dont ils ont besoin.

Un père de famille raconte avoir peur de son fils à un point tel qu'il ne veut pas qu'il sache où il habite: «Mon fils me dit qu'il entend des voix et qu'elles lui disent de me tuer».

Émilien Lacasse a peur pour sa vie, mais aussi celle d'autrui: «J'ai peur qu'il fasse un acte que ce soit sur moi ou sur n'importe qui d'autre».

Ce dernier a fait interner son fils à plusieurs reprises en vertu de la loi P38. Il déplore l'inaccessibilité au dossier médical d'une personne en crise «incapable de savoir ce qui a de bon ou non pour elle-même».

Nathalie Dorion abonde dans le même sens. Elle s'est battue pour que son fils Simon ait les soins dont il avait besoin. Il souffrait d'anxiété aiguë et faisait des psychoses.

Elle déplore que la loi du code postal s'applique encore en maladie mentale dans certains établissements de santé.

«La fille au triage m'a dit on ne peut pas soigner votre fils, car il ne vient pas de Montréal il faudrait aller vous créer une adresse sur l'île et revenir», raconte la mère de famille.

Elle ajoute: «Je ne comprends pas que des enfants de partout au Québec peuvent se faire soigner à Sainte-Justine ou à l'Hôpital de Montréal pour enfants, mais qu'en psychiatrie on ne peut pas bénéficier de l'expertise des hôpitaux spécialisés». La soeur de Simon en a aussi gros sur le coeur. Elle estime que s'il y avait eu une meilleure communication entre le personnel soignant et leur famille, Simon serait peut-être encore vivant.

Elle a tenté de dissuader le psychiatre de lui accorder son congé d'hôpital: «J'ai dit "Vous ne pouvez pas le laisser sortir! Qu'est-ce qu'on va faire s'il se suicide dans deux semaines?"»

Son frère a quitté l'hôpital quelques heures plus tard avec sa médication et s'est suicidé dans les semaines suivantes. «Ce psychiatre-là je lui en veux parce que je le voyais que mon frère n'allait pas bien». Une loi désuète La loi P38 a été adoptée en 1997 et est en vigueur depuis le 1er juin 1998. Vingt ans plus tard, tant les défenseurs des droits humains, les intervenants en santé mentale que les proches des personnes qui en souffrent demandent à ce qu'on revoie certaines dispositions. La Fédération qui représente les proches des personnes atteintes de maladies mentales souhaite une consultation publique. Les militants pour la défense des droits en santé mentale craignent toutefois des dérives et jugent que cette loi d’exception est trop souvent utilisée.

Dans le cadre de son enquête, l'équipe de «J.E.» s'est entretenue avec deux personnes qui ont déjà été internées en vertu de la loi P38.

Elles reviennent sur cette période difficile de leur vie. «J'étais prêt pour tout», lance d'entrée de jeu Richard Breton. Il explique ensuite que les premiers symptômes de la maladie sont apparus au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.

Il croyait que c'était la fin du monde, que tous les gens qu'il aimait étaient décédés et que le seul endroit épargné était la tente dans laquelle il se cachait dans le bois depuis près d'un an. «Dans ma maladie de paranoïa, j'ai commencé à collectionner des armes les masques à gaz, des vestes par balles.»