Ratés du système Phénix: un casse-tête pour les déclarations d'impôt

De nouvelles difficultés s’annoncent pour les fonctionnaires fédéraux déjà touchés par les problèmes du système de paie Phénix.

Au centre des services de paie de la fonction publique à l'Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Jolil, des dizaines de fonctionnaires passent d'un administrateur à un autre pour régler leurs problèmes.

«T'attends, t'attends, puis il n'y a rien qui se passe, déclare le biologiste David Gaspard. Il n'y a personne qui te répond, donc tu ne sais pas s'il y a du progrès qui se fait, s'il y a quelqu'un qui travaille.»

Pour l'anniversaire du système de paie Phénix, le chercheur a reçu en cadeau sa première paie en cinq mois de travail. Des mois au cours desquels il a su garder le moral par amour pour son travail.

«Même à ça, c'est une paie qui comporte des erreurs et on ajoute à ça un peu de désespoir, parce que je sais que je vais devoir me battre pour aller régler ces problèmes-là», ajoute-t-il

En plus de ne pas avoir reçu dans les délais prescrits par la loi son feuillet T4, le scientifique risque de ne pas avoir de revenus à déclarer pour l'année 2016.

«En 2017, je vais avoir un salaire très élevé et payer beaucoup d'impôts», soutient M. Gaspard.

À l'Institut professionnel de la fonction publique (IPFP), on confirme que des milliers de fonctionnaires ont actuellement des problèmes avec leur déclaration d'impôt. La mise en place de centres d'appels pour leur venir en aide n’a pas eu l’effet escompté pour le moment.

«Malheureusement, le résultat de ces centres d'appels là n'est pas très tangible, explique Stéphane Aubry, vice-président de l’IPFP. Ils prennent en note les dossiers, mais il n'y a pas de correction automatique qui vient. »

Le gouvernement a indiqué que les problèmes de Phénix seraient résolus au cours de l'été, mais le syndicat doute que cet échéancier soit respecté.