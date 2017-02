The Weeknd, Muse et Lorde à Osheaga

Fidèles à la tradition, de grosses pointures fouleront les scènes extérieures du festival Osheaga pour sa 12e édition, du 4 au 6 août. Les organisateurs peuvent se targuer d’inscrire notamment les noms du Canadien The Weeknd, du groupe britannique Muse et une nouvelle fois celui de Lorde dans leur programmation.

La rumeur de la venue de Muse circulait déjà depuis l’automne, alors que le chanteur de la formation Matthew Bellamy avait confirmé qu’il tiendrait l’affiche du festival itinérant Lollapalooza à Chicago, programmé aux mêmes dates, du 3 au 6 août prochain.

The Weeknd, nommé à cinq reprises au prix Juno 2017, prendra part aux festivités pour la première fois un peu plus de deux mois après sa prestation attendue au Centre Bell, le 30 mai prochain.

Quant à la Néozélandaise Lorde, elle sera de retour après avoir marqué l’édition 2014 avec son succès «Royals», alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans.

Parmi les autres noms qui figurent dans cette mouture, notons la petite sœur de Beyoncé, Solange Knowles, Cage The Elephant, Major Lazer, le band blues-rock Alabama Shakes et le duo français Justice.

L’événement, qui se déroulera sur l’île Notre-Dame, tout près du site traditionnel, servira une fois de plus de vitrine aux formations locales, dont Plants and Animals, Heat, Snails et Le Couleur.

Les passes pour prendre part aux activités sont en vente au coût de 320 $ à 1150 $ chacune. La programmation complète est disponible sur osheaga.com.