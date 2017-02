Un couple anéanti après la crémation accidentelle de leur bébé

Un couple de Sydney en Australie est à la recherche de réponses, après que leur bébé mort-né ait été envoyé par erreur à la crémation.

Anthony Meyers et Stella Pirko ont été traumatisés par les événements, et se sont livrés en entrevue à la chaîne australienne Nine News.

Nine News

Toute l’histoire a commencé alors que les parents, qui attendaient leur tout premier enfant, se sont fait dire que leur bébé était atteint d’une grave malformation de la vessie.

Les médecins ont suggéré à la maman d’induire l’accouchement, car la petite Krystal Rose ne survivrait pas à sa naissance.

La petite Krystal Rose est née après 28 semaines de gestation, et elle était «mort-né».

La douloureuse épreuve pour les parents ne s’est toutefois pas arrêtée là.

Alors que les médecins voulaient faire passer une autopsie et des tests génétiques au bébé, Krystal Rose a plutôt été envoyée à la crémation dans une maison funéraire.

La petite a été laissée 9 jours à la morgue, avant d’être envoyée à la crémation.

«Quand je suis revenue à la maison, j’étais en souffrance. J’étais une mère sans bébé, et c’est tellement dur...», a expliqué la maman en entrevue à Nine News.

«Cette affaire a créé un choc dans nos vies d’une façon dramatique et horrible », a ajouté le père, Anthony Meyers.

Les documents de la famille ont été égarés par l’administration de l’hôpital. Il n’y aurait pas de technicien à la morgue à temps plein, ajoutant ainsi à la confusion dans le dossier.

«Nous leur avons fait confiance afin qu’ils fassent leur travail, afin qu’ils découvrent ce qu’avait notre bébé. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre comment tout cela a pu se produire», ajoute la mère.

Elle se demande également comment leur médecin, responsable du suivi concernant le bébé, a autorisé la crémation alors que les tests post-mortem n’avaient pas été effectués.

La crémation les empêche ainsi de savoir ce qui a pu causer cette malformation mortelle, et s’ils sont à risque de vivre la même chose avec un futur bébé.

Le centre hospitalier de Liverpool a expliqué de son côté qu’il s’agit d’un événement isolé. L’administration souhaite également embaucher un technicien à temps plein.