Une adolescente portée disparue à Châteauguay

La police de Châteauguay demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis cinq jours.

Valéria Stoyeva a été vue pour la dernière fois le 23 février, près du 278, boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Châteauguay.

Selon des informations obtenues par les policiers, l’adolescente pourrait se trouver à Montréal ou sur la Rive-Sud.

Valéria Stoyeva, qui parle le français, l’anglais et le russe, mesure environ 1,63 mètre (5 pi 4 po) et pèse approximativement 60 kg (132 lb). Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un long manteau noir avec de la fourrure sur le capuchon, d’un chandail bleu à manches longues, de leggings noirs lustrés et de souliers noir et blanc de marque Vans.

Toute information qui permettrait de localiser Valéria Stoyeva peut être transmise au sergent-détective Francis Leboeuf au 450 698-3208 ou au 450 698-1331.