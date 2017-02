Vaut-il mieux acheter ou louer son véhicule?

Vous changez d’auto prochainement et vous hésitez entre l’achat et la location? Le directeur des affaires publiques au CAA-Québec, Philippe St-Pierre, a soulevé des points positifs et négatifs sur les deux options ce mardi au Québec Matin.

Voici, en résumé, les avantages et les inconvénients de chaque option :

Achat

+ Échange et modification en tout temps

+ Longs séjours sans contraintes en dehors du Québec

+ Versements souvent réduits sur la prochaine auto

+ Taux d’intérêt plus faible envisageable

- Versements plus élevés qu’une location

- Perte d’argent en cas de mauvaise valeur de revente

Location

+ Changement d’auto régulier

+ Versements plus bas qu’à l’achat

+ Paiement des taxes étalé ou réduit

+ Voiture plus chère envisageable

+ Rachat possible de l’auto

- Kilométrage supplémentaire coûteux

- Pénalités à payer pour briser le bail

- Taux d’intérêt souvent désavantageux

- Longs séjours plus difficiles en dehors du Québec

- Frais possibles en fin de location