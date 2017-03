BCBG Max Azria fermera des magasins au Canada

Le détaillant californien BCBG Max Azria Group vient d’annoncer une importante restructuration qui se traduira par la fermeture de plusieurs magasins, notamment au Québec et au Canada.

Le propriétaire de la fameuse marque «bon chic bon genre» s’est placé mardi sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, a-t-on appris. Une procédure similaire devait également être mise en branle au Canada.

Selon le dossier déposé devant la cour de faillite du district de New York, l’entreprise a obtenu un engagement de 45 millions $ US en nouveaux financements. Ce prêt doit toutefois être approuvé par un juge. BCBG doit aux prêteurs environ 459 millions $ US, selon Bloomberg.

Dans cette restructuration, le chic détaillant a dit prendre «des mesures pour fermer ses magasins indépendants au Canada et consolider ses activités en Europe et au Japon». Ni la date de la fermeture ni le nombre de magasins concernés n’ont été divulgués. BCBG compte une cinquantaine de magasins au pays, dont plusieurs au Québec.

Soulignons qu’en janvier dernier, l’entreprise basée à Vernon, en Californie, avait annoncé la fermeture de 120 magasins de détail dans le cadre de ses efforts de restructuration. Elle s’est donné six mois pour compléter sa réorganisation.

Comme plusieurs détaillants, la maison de couture fait face à la concurrence extrême qui sévit dans le secteur de la distribution.

«Les mesures que nous prenons maintenant, pour faire face au changement dans les habitudes d'achat des clients et la croissance des achats en ligne, nous permettront de nous concentrer sur nos relations avec les partenaires, le numérique et le commerce électronique», a expliqué Marty Staff, chef de la direction intérimaire de BCBG Max Azria Group, LLC.

Fondée en 1989 à Los Angeles par l’homme d’affaires et styliste, Max Azria, la chaîne exploitait autrefois plus de 570 boutiques à travers le monde, dont plus de 175 aux États-Unis.

«BCBG est une marque emblématique qui a lancé le secteur contemporain, il y a plus de 28 ans», a souligné le dirigeant de la compagnie qui emploie près de 4800 travailleurs dans le monde.

La marque synonyme de chic et de luxe a été longtemps la préférée des célébrités. Citons Kate Winslet, Victoria Beckham et Alicia Keys, notamment.