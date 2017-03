Changement de limite de vitesse sur la route 155 après un accident mortel

Le ministère des Transports du Québec a diminué la vitesse permise dans la zone jugée dangereuse de la route 155, à La Tuque, où une mère et sa fillette de 10 ans ont perdu la vie dans une violente collision frontale en janvier dernier.

Dès les premières heures qui ont suivi la mort de sa fille et sa petite-fille, Daniel Deschamps s’est adressé au ministère des Transports (MTQ). Ses démarches ont porté fruit.

Une semaine après sa rencontre avec le MTQ et la Sûreté du Québec, on confirme que la vitesse sera réduite de 90 à 70 km/h sur une portion de la route 155: à l’approche du kilomètre 107, là où a lieu la collision mortelle, et ce, jusqu’à la voie de contournement qui mène à La Tuque.

«Dès [jeudi], on va installer des panneaux indiquant ce changement à la limite de vitesse, a souligné Jean Lamarche, porte-parole du MTQ. Ça a été demandé par la communauté et on a un comité qui a étudié la question. Maintenant, on regarde pour modifier le tracé de la route. C'est dans nos cartons.»

Reste que pour M. Deschamps, la guerre n'est pas encore gagnée. Il demandait plusieurs choses: qu’on baisse la limite de vitesse, mais aussi qu’on corrige la courbe du kilomètre 107. Il s’agit d’une courbe plutôt abrupte où les conducteurs sont parfois déportés dans l’autre voie. C’est ce qui est arrivé à sa fille.

Daniel Deschamps réclamait des correctifs rapides, dès cet été.

Le ministère a confirmé que le tracé sera revu, mais pas forcément cet été.

Samedi, le père éploré compte sensibiliser les gens aux dangers de cette route avec un convoi qui roulera à 50 km/h sur la route 155. Par ailleurs, il milite aussi pour que la téléphonie cellulaire soit accessible partout sur la route en cas d’urgence.