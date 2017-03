De nouveaux «bagel shops» en ville

De plus en plus de «bagel shops» font leur apparition à Montréal, diversifiant l’offre dans plusieurs arrondissements. Le «24 Heures» en a repéré cinq qui valent le détour.

1- Bagel St-Lo

Depuis près de trois ans, les citoyens du sud-ouest ont des bagels cuits près de chez eux à se mettre sous la dent. Aidés par un boulanger qui leur a fourni sa propre recette «secrète», Isabelle Lora Messier et son conjoint Philippe St-Laurent ont ouvert un premier café St-Lo sur la rue Verdun, dans l’arrondissement du même nom, et tout récemment un entrepôt à Lasalle.

Cet entrepôt servira bientôt à la production totale de leurs bagels, qui sont cuits au four électrique, plus petits, plus moelleux, et un tantinet plus sucrés. À découvrir!

Où?: 5411 rue de Verdun, métro Verdun

2- District Bagel

Ouvert depuis août dernier dans l’arrondissement Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ce nouveau café est un endroit de prédilection pour la communauté juive de l’ouest de l’île. Ce traiteur qui desservait autrefois les évènements pour cette même communauté a acheté un local tout près de la rue Jean-Talon, et a déménagé l’entièreté de sa production dans celui-ci. 100% casher, il va sans dire, et approuvé par les fins connaisseurs!

Où?: 709 rue Lucerne, Ville Mont-Royal, métro Plamondon

3- Ville-Émard Bagels

Petit nouveau dans le paysage montréalais, il a agrémenté «l’offre bagels» dans le Sud-Ouest. Avec son four à bois de cinq tonnes construit selon les standards de la profession, il a été adopté immédiatement par les citoyens de Ville-Émard et des environs. Il fêtera son deuxième anniversaire le 5 mars prochain.

Où?: 6556 Boulevard Monk, métro Monk

4- Bagels on Greene

Le premier local situé sur la rue Ste-Catherine, au coin de Greene, dans Westmount, a ouvert en 2000. Ce qui n’était au départ qu’un petit «bagel shop» de quartier est vite devenu l’endroit par excellence pour plusieurs travailleurs du coin pour casser la croute sur l’heure du midi. Bénéficiant dorénavant d’un local agrandi avec une vaste salle à manger et des comptoirs à salades faits maison dont le choix est impressionnant, Bagels on Greene est un incontournable.

Où? : 4160 rue Ste-Catherine ouest, métro Atwater

5- Bagels Beaubien

Le plus vieux des «nouveaux joueurs» fête cette année son trentième anniversaire. Avec ses bagels à la croûte plus croustillante, mais à la pâte plus moelleuse car moins cuite, Bagels Beaubien est devenu au fil des années une institution dans Rosemont-La-Petite-Patrie. Il aura pavé la voie pour toute une nouvelle génération de «bagels shop».

Où?: 828 rue Beaubien est, métro Beaubien