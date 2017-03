Des millions pour le Centre de recherche sur les biotechnologies marines

Le premier ministre du Québec a entamé mardi après-midi à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, une tournée de 3 jours dans l'est de la province. Son premier arrêt s'est fait au Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM).

Il y a annoncé une aide financière de 3,66 millions de dollars sur 3 ans. Une partie du financement est réservée pour la poursuite des activités régulières du CRBM. Le reste, soit 1,2 million de dollars, sera consacré à deux projets de recherche de pointe. Le premier permettra le développement de nouveaux produits antimicrobiens à base de produits marins, tandis que le deuxième concerne le développement de stratégies pour promouvoir davantage les produits provenant de la transformation des biomasses marines du Québec

Ces annonces sont en lien direct avec la stratégie maritime du gouvernement du Québec. «La stratégie maritime du Québec, ce n’est pas seulement des conteneurs et des questions de transport maritime. C’est aussi ce qu’on appelle le développement de l’économie bleue.

C’est une valeur ajoutée à l’économie du Québec. Ce que je vois ici, c’est l’exemple de ce que doit être le développement régional du 21e siècle, c’est-à-dire qu’on ne tourne pas le dos à notre industrie traditionnelle et à notre industrie de la mer. Mais, on la prend, on l’amène plus loin, avec une valeur ajoutée», a expliqué Philippe Couillard.

Mardi soir, le premier ministre a pris part à des activités partisanes. Mercredi matin à 7h45, il a visité à l'Institut maritime du Québec à Rimouski.

Le premier ministre devait ensuite se rendre à Rivière-du-Loup où il doit également faire plusieurs visites dans des entreprises et des maisons d'enseignement.