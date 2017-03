«Former une alliance» pour dénoncer un plan machiavélique

Planifier de violer et de tuer une adolescente de 13 ans était le but d'un asolescent de 15 ans à L’Assomption dans Lanaudière. Un adolescent de 16 ans a créé «une alliance» permettant de déjouer ce plan machiavélique.

«Premièrement, il faut dire que l’autre garçon qui a averti les policiers. Il a certainement bien fait puisqu’un plan élaboré comme celui-là, le risque est très sérieux», explique le psychologue et expert psycholégal Hubert Van Gijesghem en entrevue à TVA Nouvelles.

«Ce garçon de 16 ans a très bien joué son jeu pour avorter un plan potentiellement très grave», soutient M. Van Gijesghem.

Le réputé psychologue s’interroge sur les véritables intentions du jeune de 15 ans.

«Les adolescents aiment se raconter des pipes sans l’intention de passer véritablement passer à l’acte. Ils se partagent facilement des exploits passés ou futurs. C’est une forme de vantardise sinistre et morbide. Il se peut que cette situation se limite à ça, mais c’est loin d’être certain», dit-il. Cette alliance peut créer une atmosphère suggestive qui peut encourager le premier d'en dire plus lorsqu’il s’agit de vantardise. Cette possibilité continue d’exister que cette histoire soit (seulement) un racontage de pipes, mais j'en suis loin d’en être certain».

Le présumé suspect devait mettre son plan en action le 17 février après avoir aperçu la photo de la victime sur Facebook. Il en était devenu obsédé, repérant même son domicile.

Le suspect, qu’on ne peut identifier puisqu’il est mineur, a été accusé de harcèlement criminel en Chambre de la jeunesse, à Joliette. Il a été remis en liberté sous conditions. D’autres accusations pourraient être portées contre lui incessamment.

Cette histoire rappelle celle des deux adolescents de Saint-Hyacinthe qui ont été arrêtés en septembre 2016 sous des soupçons de complot dans le but d’agresser sexuellement une adolescente et tuer trois de leurs connaissances.

«Beaucoup d’adolescents sont plongés dans la pornographie dans les jeux électroniques. Ils constatent que tout est possible et qu’ils sont très puissants. La propension du passage à l’acte existe chez les adolescents est probablement aiguisé pour certains lorsqu’ils ont devant les yeux des exemples qui ont été réalisés et commis», poursuit M. Van Gijesghem.