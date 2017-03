L’avion-ambulance de retour en piste à Matane

L'avion-ambulance du gouvernement du Québec peut à nouveau se poser à l'aéroport de Matane.

Après quelques années d'absence en raison de l'état de la piste, le Dash-8 du Service aérien gouvernemental reprend le transport d'urgence de patients vers les hôpitaux spécialisés de Québec et de Montréal.

Lorsque Matane était desservi, jusqu'à 100 patients étaient transportés chaque année par l'avion-ambulance.

Le maire Jérôme Landry se réjouit de cette annonce.

«On a eu une rencontre avec les partenaires du réseau de la santé qui nous ont clairement démontré que c’était vraiment une tendance très importante de faciliter le transport et de l’accélérer. Le Dash-8 permet vraiment d’atteindre ces objectifs-là. Il fallait que Matane s’y conforme et on est heureux que ça puisse se faire aussi rapidement», a déclaré M. Landry.