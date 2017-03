Le mystère s'épaissit autour de la disparition d'une famille

Une carte d'assuré social au nom d'un membre de la famille apparemment sans histoire qui n'a plus donné signe de vie depuis douze jours a été retrouvée mercredi à près de 300 km de leur domicile.

Pascal et Brigitte Troadec, tous les deux nés en 1967, leur fils Sébastien (21 ans) et leur fille Charlotte (18 ans) ont disparu depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur maison à Orvault (près de Nantes).

Un pantalon, avec dans une poche la carte d'assurée sociale de Charlotte Troadec, a été retrouvé mercredi matin par une joggeuse à Dirinon, une petite commune située à vingt kilomètres de Brest, en Bretagne (ouest), la région dont sont originaires les parents, mais qui se situe à quelque 280 km du domicile familial, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Des gendarmes, appuyés par une équipe cynophile, ratissent la zone, survolée par un hélicoptère de la sécurité civile, selon une journaliste de l'AFP.

Mercredi, les investigations se poursuivaient dans le domicile de la famille à Orvault dans le cadre d'une enquête pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations.

Les accès à la rue menant au pavillon de la famille Troadec étaient fermés par des barrières et par un véhicule de police à chaque extrémité.

Des constatations de police scientifique avaient déjà été réalisées dans la maison dans la nuit du 23 au 24 février, puis dimanche toute la journée. Elles ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur un téléphone portable souillé de sang et de découvrir de nombreuses taches de sang, à l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée, dont certaines essuyées, laissant penser à une scène de violences.

Ces traces appartiennent au père, à la mère et au fils, mais «à ce stade» des investigations, le sang de la fille «n'a pas été découvert», a indiqué le procureur de Nantes.

Cette mystérieuse disparition n'est pas sans rappeler celle d'une autre famille survenue en 2011, à quelques kilomètres de là, qui avait déjà défrayé la chronique.

Le 21 avril de cette année-là, les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, une famille qui semblait également sans histoire, avaient été découverts par la police, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Ils avaient disparu depuis près de trois semaines. À ce jour, le père, Xavier, reste introuvable.