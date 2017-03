Le nombre de détenus en chute libre

Le nombre de détenus au Canada est en chute libre depuis 5 ans.

Selon les plus récentes données publiées mardi par Statistique Canada, le nombre de «contrevenants adultes» dans le système correctionnel a reculé de 16 % de 2011 à 2016.

En chiffres absolus, on comptait donc l’an dernier en moyenne chaque jour 40 200 adultes derrière les barreaux au Canada.

Les données de l’agence fédérale de la statistique indiquent que les autochtones continuent d’être surreprésentés dans la population carcérale.

Ces derniers comptent pour 26 % des admissions en pénitencier alors qu’ils constituent seulement 3 % de la population canadienne.

La chute du nombre de détenus dans les dernières années entraîne une diminution des coûts du système carcéral.

Les dépenses de fonctionnement des services correctionnels ont baissé de 2 % en 2015-2016 par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 4,6 milliards $.

Parmi les 20 puissances économiques mondiales, le Canada se classe au douzième rang au chapitre du taux d’incarcération, avec 115 détenus par tranche de 100 000 habitants.

Les États-Unis (698), la Russie (445) et le Brésil (301) affichent quant à eux le taux d’incarcération le plus élevé. À contrario, l’Inde (33), le Japon (48) et l’Indonésie (64) ont un taux d'incarcération moins élevés.