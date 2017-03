Le projet de parents bénévoles stoppé par la CCQ

Des parents qui avaient entrepris de repeindre bénévolement l’école Capitaine-Luc-Fortin de Saint-Sébastien, en Montérégie, sont en colère parce qu’ils ont dû abandonner leurs travaux.

La Commission de la construction du Québec (CCQ) aurait ordonné hier l’arrêt des travaux après avoir reçu une plainte.

«Avec l’aide précieuse de partenaires et de nombreux bénévoles, on repeinturait une partie de notre école pour faire une belle surprise à nos enfants au retour de la relâche. Or, à la suite d’une plainte, la CCQ s’est présentée ce soir à l’école et a arrêté les travaux avant la fin avec comme résultat que nous devrons engager un entrepreneur pour finir les travaux», a écrit le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, sur Facebook.

«On nous a dit qu’on n’avait pas les cartes de compétence et qu’on prenait le travail d’un peintre (...) même si notre travail était supervisé par un entrepreneur-peintre qui avait accepté de nous aider bénévolement», a-t-il raconté en entrevue au Québec Matin.

«C’est sûr qu’on ne prend pas le travail de personne, certaines parties de l’école n’ont pas été repeintes depuis trente ans. Les commissions scolaires n’ont pas d’argent alors quand une communauté s’unit pour faire des travaux et faire en sorte que ce soit plus propre, je trouve ça dommage que des inspecteurs viennent nous arrêter et fassent peur aux parents», a conclu M. Thibert.

Bien qu’il comprenne le désarroi des parents de l’école Capitaine-Luc-Fortin, Simon-Pierre Pouliot, porte-parole de la CCQ a indiqué que les inspecteurs n’ont fait qu’appliquer la loi.

«Nous sommes obligés de faire respecter la loi, on ne peut pas choisir quel bout de la loi nous plaît et quel bout ne nous plaît pas», a lancé M. Pouliot.