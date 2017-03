Les Jeux du Québec, une histoire de famille!

Le deuxième bloc de compétitions a commencé aujourd’hui aux Jeux du Québec à Alma.

Quand on observe les athlètes de plus près, on remarque que plusieurs ont le même visage : ils se ressemblent!

À cette 52e finale, il est impressionnant de constater que sport et famille sont indissociables.

Sports-Québec a identifié pas moins de 25 couples de frères, sœurs ou jumeaux-jumelles qui sont présents en tant qu'athlètes.

Dans plusieurs cas, les parents sont également entraîneurs ou accompagnateurs pour la délégation de leur région.