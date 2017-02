Les PME réclament une baisse d'impôts au ministre Leitao

Plus de dépenses en éducation, en santé et surtout moins d’impôts: c’est ce que le gouvernement Couillard devrait prioriser dans son budget qui sera déposé à la fin mars selon les PME de la province.

TVA Nouvelles a obtenu en primeur un sondage dans lequel les entreprises font part de leurs préoccupations.

Au total, 585 chefs d’entreprises ont été sondés à la mi-janvier à la demande la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

L’étude révèle que 47 % d’entre eux souhaitent des dépenses en éducation et en santé. Le pourcentage est le même pour le remboursement de la dette. Une proportion de 46 % des répondants demande une réduction des impôts des particuliers et 45 % souhaitent une diminution de l’impôt pour les entreprises.

L’augmentation des dépenses d’infrastructures publiques est importante pour 38 % des patrons sondés. Le cinquième d’entre eux (20%) espère un investissement dans l’économie verte. Un peu moins (19%) réclament des subventions et crédits d’impôt aux entreprises.

Également, 13 % sont d’avis que des investissements dans les grands plans actuels de développement économique du gouvernement (stratégie maritime, etc.) aideraient l’économie. Et finalement, 3 % seulement se sentent concernés par des politiques familiales.

« C’est vital pour notre économie, on est dans une économie de très petites entreprises aussi alors c’est pour ça qu’on demande au gouvernement de continuer de les soutenir et d’envoyer des signaux dans le prochain budget », insiste la vice-présidente principale de la FCEI, Martine Hébert.

Pour l’entreprise familiale Futon d’or, sur la rue St-Denis à Montréal, des baisses d’impôts seraient plus que bienvenues.

« D’avoir des allégements fiscaux pour les petites (entreprises), oui, car ce ne sont pas les mêmes besoins pour les petites entreprises explique le copropriétaire Christian Lajoie. On voit souvent des annonces, des grands investissements, mais pour nous, ça ne nous affecte souvent pas. Ce qui fait qu’une ville est intéressante c’est la diversité de ses petites entreprises.»

«Les PME québécoises sont taxées au double de la moyenne canadienne en ce qui a trait à l’impôt sur le profit. Et les fameuses taxes sur la masse salariale sont 56 % plus élevées au Québec que dans le reste du Canada. C’est sur que ça a un lien avec la compétitivité de nos entreprises et avec leur capacité à investir», ajoute Mme Hébert.

Les 240 000 PME au Québec génèrent 92 % des emplois du secteur privé et 57 % de tous les emplois selon la FCEI.