Les ventes de Rona en hausse

Un an après l’achat de Rona par le géant américain Lowe’s, on apprend que les ventes du quincaillier québécois ont augmenté de 10,9 % pour atteindre 825 millions de dollars US au quatrième trimestre.

Lors de la même période un an plus tôt, Rona avait déclaré des ventes de 744 millions de dollars US.

Le géant américain de la rénovation résidentielle Lowe's a affirmé que Rona a fait augmenter les ventes de l’entreprise de 6,2 % au courant du trimestre qui s’est terminé au début du mois de février.

L'entreprise américaine a affiché un bénéfice net de 74 cents US par action et un bénéfice ajusté de 86 cents US par action. Le chiffre d'affaires a grimpé de 19,2 % pour atteindre 15,8 milliards US.