L’obésité, un fardeau financier pour le Québec

En raison de leurs plus nombreuses et plus longues visites en centre hospitalier, les personnes obèses ont entraîné un surcoût de 2,2 milliards $ dans le système de la santé au Québec en 2011, montre une étude parue dans la «Revue canadienne de santé publique».

Pour parvenir à ce résultat, le groupe de chercheurs a analysé des données de Statistiques Canada portant sur 2359 adultes québécois sur une période allant de 1994 à 2011.

En analysant les données, les chercheurs ont réalisé que les personnes obèses visitent 13 % plus souvent un médecin que les personnes ayant un poids normal. Plus inquiétant, les obèses passent 94 % plus de temps à l’hôpital lors d’une hospitalisation que leurs vis-à-vis au tour de taille nominal.

Les patients obèses consomment également 40 % plus de médicaments que les gens dans la moyenne.

Pour leur part, les personnes en surpoids consomment 17 % plus de médicaments que ceux dans la moyenne, mais affichent des séjours à l’hôpital et des visites chez le médecin dans la moyenne.

Selon les chercheurs, ce recours accru au système de santé s’est traduit par des coûts directs supplémentaires de 2,2 milliards $ en 2011, dont 1,3 milliard $ en frais d’hospitalisation et 860 millions $ en médicaments. Cette somme représente plus de 10 % des dépenses annuelles du gouvernement en frais de médecins, hospitalisation et médicaments, ont noté les chercheurs.

Les chercheurs ont aussi estimé que l’obésité a entraîné une perte en productivité de 630 millions $ en 2011.

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, qui datent de 2014, 20,2 % des Canadiens ont déclaré avoir une taille et un poids qui les classent dans la catégorie des personnes obèses.

Au Québec, 18,2 % des répondants ont été classés dans la catégorie des personnes obèses.

Une personne mesurant 5’ 8" est considérée en situation d’obésité en atteignant un poids de 196,9 livres et plus, tandis qu’une personne mesurant 6' est considérée obèse en atteignant un poids de 220,7 livres.