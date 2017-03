L'officier d'information Michel Letarte part à la retraite

Michel Letarte, officier d'information du service de police de Trois-Rivières, a annoncé mercredi son départ prochain pour la retraite.

M. Letarte occupait ce poste depuis la formation du service de police fusionné en 2002. Il quittera définitivement le 1er avril prochain.

À Trois-Rivières, il a été le tout premier titulaire de cette fonction qu’il a contribué à définir et à structurer.

D’entrée de jeu, le chef de police de Trois-Rivières, Francis Gobeil, l'avait prévenu qu'il s'agissait d'un poste très délicat.

«Francis m'a dit : Michel quand tu parles, c'est moi qui parle. Donc, sois avisé de tenir les bons propos», a dit l’agent Letarte.

Il a été appelé à intervenir dans plusieurs évènements tragiques, dont la disparition de Cédrika Provencher et le triple meurtre de la rue Sicard. Il dit avoir rapidement compris toute la portée de son rôle.

«Un jour, un ami m’a appelé de Vancouver et m’a dit : je viens de te voir au niveau national. Alors là, tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est coast to coast. Donc très vite on se rend compte de la portée de ce qui est dit, de la signification et de l'importance des propos.»

Cette retraite n'en sera pas tout à fait une pour l'agent Letarte puisqu'il a été embauché à titre de directeur des opérations de l'organisme montréalais Un vélo, une ville.