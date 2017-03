«Mon fils a dû mettre le feu à ma maison pour qu’on m’aide»

Le reportage-choc de «J.E.», sur les familles qui doivent composer avec un proche souffrant de problèmes de santé mentale, a levé le voile sur la détresse de nombreux parents québécois qui se sentent abandonnés.

«Il a fallu que mon fils mette le feu à ma maison pour qu’on me donne des services», a confié Nadine Coutu, mère d’un adolescent de 16 ans, mercredi, sur les ondes de LCN.

«Je ne pense pas que ça serait arrivé si on m’avait écouté, comme mère. Mon enfant, je le connais, je sais comment il se comporte», a-t-elle ajouté.

«À partir du moment où un patient va commettre un crime, là, il va avoir des services. Le problème c’est que ça arrive une fois que le crime est commis», a souligné le psychiatre Gilles Chamberland.

«Si nos enfants avaient une maladie rare, ils seraient à Sainte-Justine et on ferait tout pour les aider. Nos enfants ont une maladie mentale, qui est assez grave et qui les invalide au quotidien, et il n’y a rien qui est fait», a raconté Fanny Cyr, elle aussi mère d’un enfant souffrant de problèmes de santé mentale.

«Le manque de ressources, ça se continue même quand le dossier est devant les tribunaux. On se retrouve à négocier des sentences avec des gens qui ont des problèmes de communication», a ajouté Me Guillaume Binette, qui représente Mme Coutu, maintenant considérée comme une victime.

Pour Fanny Cyr et Nadine Coutu, fondatrices de la Coalition de parents d’enfant ayant un trouble de santé mentale, le reportage de «J.E.» a permis aux parents, qui vivent de telles situations, de se sentir moins seuls.

«On a créé une coalition qui permet d’offrir une plate-forme commune à des parents qui sont à bout de souffle du système de santé mentale», a expliqué Fanny Cyr.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) répond à plus de 33 000 appels par année en lien avec des problèmes de santé mentale.