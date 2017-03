Peu de succès pour les agences de recouvrement

Les agences et les ministères fédéraux qui font affaire avec des agences de recouvrement ont connu bien peu de succès au cours de la dernière année, montrent des données publiées par le «Hill Times».

Selon le quotidien spécialisé, les agences de recouvrement embauchées par le gouvernement pour récupérer des sommes dues par des entreprises et des personnes n’ont amassé que 7 % du total réclamé entre novembre 2015 et décembre 2016.

Ainsi, sur quelque 344 millions $ de dettes diverses à recouvrir, les agences ne sont parvenues à récupérer que 23 millions $. Sept institutions fédérales totalisant 1,5 million $ en sommes dues n’ont même pas récupéré un seul sou.

Les détenteurs des deux plus grosses dettes, soit le Service des poursuites pénales du Canada (152,7 millions $) et la Société canadienne d’hypothèque et de logement (163,7 millions $), n’ont récupéré, respectivement, que 0,3 % et 3,3 % des sommes dues.

La plupart des institutions fédérales paient les agences de recouvrement seulement si elles parviennent à récupérer des fonds. 1,8 million $ a été versé à ces firmes au cours de la dernière année.