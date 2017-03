Philippe Couillard poursuit sa tournée du Bas-Saint-Laurent

Le premier ministre Philippe Couillard a poursuivi, mercredi, sa tournée de trois jours dans le Bas-Saint-Laurent. Il s’est notamment arrêté à Rimouski où il a été questionné sur plusieurs sujets.

M. Couillard a d’abord été interrogé sur le fait qu’à compter du 1er avril, les personnes de la région de Baie-Comeau qui sont atteintes de cancer se retrouveront sous la responsabilité de spécialistes de l'hôpital de Chicoutimi. Depuis 25 ans, ce sont les hémato-oncologues de Rimouski qui assurent leur suivi en se rendant sur la Côte-Nord toutes les trois semaines.

Les hémato-oncologues rimouskois auraient souhaité une période de transition de deux ans pour le bien des patients, ce qui leur a été refusé par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

De son côté, le premier ministre s'est montré plus conciliant.

«Mardi, dans une réunion où j’étais, il y avait un jeune médecin spécialiste de la région qui m’a parlé de cet enjeu-là. On s’est engagé d’abord à en parler à M. Barrette et à le mettre en contact pour qu’il présente lui-même au ministre la situation», a dit M. Couillard.

«En général, on peut trouver des solutions, mais on veut agir dans l’intérêt du patient. Et deuxièmement, on veut utiliser le mieux possible les ressources qu’on a.»

Complexe sportif

Le projet de complexe sportif glaces et piscines à Rimouski a également été traité. Québec annoncera-t-il bientôt sa participation au projet de 40 millions $ ?

«La meilleure réponse c’est le gros sourire que j’ai sur le visage, a affirmé Philippe Couillard. Je cherche toujours des raisons de revenir à Rimouski, alors clairement c’est une possibilité élevée. Je dirais que c’est un dossier qui va très bien, on devrait avoir de bonnes nouvelles bientôt.»

Philippe Couillard a également soutenu que les projets de prolongement de la route 138 sur la Côte-Nord et de l'autoroute 20 entre L'Isle-Verte et Rimouski demeurent des priorités pour son gouvernement, mais il ne s'engage pas pour l'instant à donner d'échéancier.