Tournage du film «Junior Majeur» à Saguenay

Le Cégep de Jonquière s'est transformé en plateau de tournage mercredi pour le film «Junior Majeur», la suite du film «Pee-Wee 3D : l’hiver qui a changé ma vie».

Dans cette production de près de 7 millions $, les acteurs principaux renouent avec leur personnage, cinq ans après la sortie du film «Pee-wee 3D».

Antoine Olivier Pilon redevient Janeau Trudel, qui joue maintenant pour les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«On est allé voir un match des Sags mardi, a commenté Antoine Olivier Pilon. C’était vraiment cool de pouvoir voir les joueurs jouer pour vrai et de voir à quel point les gens sont des partisans quand même très dévoués.»

Le tournage se fait en partie au Cégep de Jonquière, puisque le personnage incarné par Alice Morel-Michaud n'est maintenant plus gardienne de but, mais étudiante en Art et technologie des médias (ATM).

«J'ai rencontré la gang d’ATM justement mardi, a souligné Alice Morel-Michaud. C’était le fun de rencontrer des étudiants comme mon personnage. C’est vraiment une belle expérience de tourner ici, dans les vrais lieux, parce que souvent on va tricher à Montréal, on va être dans des studios.»

Son rôle sera d'ailleurs au cœur de la nouvelle intrigue. «Julie va être confrontée à sortir une nouvelle, qui va déplaire à Janeau et à Joey, a expliqué le producteur du film, Christian Larouche. Et ça, ça va créer une bisbille.»

Le film se veut plus dramatique que le premier qui a récolté tout un succès au box-office.

«On a fait 2,5 millions $, a ajouté M. Larouche. Même encore aujourd’hui, 2,5 millions $, pour tous les genres de films, c’est difficile de le faire. Alors on a vraiment une pression. Moi, mon but, c’est de faire plus que le premier».

L'équipe de tournage se déplacera maintenant à Montréal, puis à Rouyn-Noranda et à Sherbrooke. Elle reviendra à Chicoutimi en juin afin de tourner les scènes de matchs de hockey.

«On va avoir besoin de figurants pour remplir l’aréna, mais aussi de vrais joueurs de hockey», a précisé le producteur.

Le film «Junior Majeur» prendra l'affiche à Noël 2017.