Trois coaccusés demandent l’arrêt des procédures

Trois hommes accusés d’avoir tué un innocent il y a quatre ans à Montréal demandent au tribunal de décréter un arrêt des procédures dans leur dossier en raison de délais qu’ils estiment déraisonnables.

Shorn Carr, Rakesh Jankie et Marlon Henry sont soupçonnés d’avoir criblé de balles Fehmi Sen, 28 ans, près du parc Kent, dans Côte-des-Neiges, le 30 mai 2013. L’enquête tend à démontrer que la victime a été abattue à la suite d’une erreur sur la personne.

Les trois hommes doivent subir leur procès en 2018, soit cinq ans après les faits qui leur sont reprochés. Or, les accusés invoquent l’arrêt Jordan de la Cour suprême pour tenter d’éviter leur procès, mais leur démarche pourrait ne pas être couronnée de succès.

«Quand on demande cet arrêt de procédure dans le cas d’un meurtre, on fait très, très, très attention. On voit s’il y a des délais demandés par la défense, qu’on soustraie, et si les circonstances sont assez exceptionnelles. Ce n’est pas un automatisme», explique l’ex-juge Nicole Gibeault.

Le tribunal doit rendre sa décision le mois prochain.

Au total, 488 demandes ont été faites en lien avec l’arrêt Jordan depuis juillet dernier au Canada.