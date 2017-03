Un déficit moins important que prévu pour la Vallée des Roseaux

La situation financière de la Vallée des Roseaux de Baie-Comeau s'améliore. La maison de soins palliatifs prévoit terminer son année financière avec un déficit de 60 000 $, soit trois fois moins que prévu.

En juillet dernier, la direction de l’organisme avait lancé un cri du cœur. Si rien de changeait, elle prévoyait un déficit de 200 000 $. L’augmentation du nombre de personnes en fin de vie ainsi qu’une diminution des subventions et des dons du public expliquaient la précarité financière de l’organisme.

Mais depuis l’été dernier, les dons ont afflué à la Vallée des Roseaux.

«Je n’ai pas les chiffres définitifs, mais effectivement on semble avoir une augmentation des dons. On a aussi des organismes comme les Chevaliers de Colomb qui nous promettent une surprise pour le mois de mars. On vit toujours d’espoir à la Vallée», a lancé Dany Belzile, président du conseil d'administration de la Vallée des Roseaux.

«L’année passée, on a accompagné beaucoup de gens en fin de vie. Lorsque l’intensité augmente au niveau des soins, on a besoin de plus de personnel.»

La trentaine d'employés a aussi mis l'épaule à la roue pour améliorer la situation financière, en particulier pendant le temps des fêtes.

«Les employés se sont serré les coudes pour essayer d’économiser. On n’a pas vraiment eu à aller vers les agences pour pallier au temps supplémentaire», a ajouté Dany Belzile.

Une campagne de financement de 350 000 $ se poursuit toujours.

La Vallée des Roseaux existe depuis 28 ans à Baie-Comeau. La maison de soins palliatifs fonctionne avec un budget annuel de 1,4 million $, dont la moitié provient de subventions.