Une ado de 15 ans portée disparue dans Lanaudière

À la demande de la famille, la Sûreté du Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Shayla Desjardins, de Saint-Thomas, dans Lanaudière, disparue la semaine dernière.

L’adolescente a été vue pour la dernière fois depuis le 21 février dernier à son domicile à Saint-Thomas avec des bottillons beiges, des pantalons noirs et un chandail bleu et blanc à manches longues.

Ses proches s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

#Disparition de Shayla Desjardins, 15 ans, de Saint-Thomas-de-Joliette. Pour information: https://t.co/Ta5duQ5QUv Merci de partager. pic.twitter.com/nce5mxezng — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) 1 mars 2017

Ayant de longs cheveux blonds et des yeux bleux, elle mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 57 kg (125 lb). Elle a également un tatouage sur la poitrine (croix) et deux autres sous le pouce de la main gauche (deux cœurs).

Toute personne pouvant aider à retrouver Shayla Desjardins est invitée à contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.