Apparition surprise d'Eric Trump sur le «Walk of Fame» à Hollywood

Eric Trump, fils du président américain Donald Trump, a fait une apparition surprise jeudi sur la Promenade de la Célébrité, le fameux Hollywood «Walk of Fame», où son ami le présentateur de radio et DJ Elvis Duran recevait une étoile.

Le fils du président et sa femme Lara ont applaudi tout sourire leur ami de longue date, rencontré à New York, au cours de la cérémonie dévoilant l'étoile attribuée à l'animateur radio, dont l'émission matinale est l'une des plus écoutées aux États-Unis.

«Je suis ami avec Eric et Lara Trump depuis des années», bien avant que le magnat de l'immobilier n'ait lancé sa campagne présidentielle, a dit M. Duran pendant la célébration, qui était aussi entouré de son «cher ami» Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay.

Eric Trump n'a pas pris la parole pendant la cérémonie, mais a ultérieurement twitté un message félicitant son ami pour «son étoile bien méritée! Tu as un talent et une personnalité incroyables!»