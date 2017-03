Coderre «très déçu» de la fusion des circonscriptions

Bien qu’il soit au repos forcé en raison d’ennuis de santé, Denis Coderre ne s’est pas empêché de réagir à la décision de la Commission de la représentation électorale, annoncée jeudi matin, de fusionner les circonscriptions provinciales de Mont-Royal et d’Outremont.

Le maire de Montréal s’est dit «très déçu» de la tournure des événements.

M. Coderre a déploré, par voie de communiqué, la diminution du poids politique et de la représentativité de la métropole à l’Assemblée nationale qui découlerait de cette décision.

«À l’origine, la Commission voulait abolir la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, au centre-ville de Montréal, ce qui était totalement inacceptable à nos yeux. Et c’est pourquoi nous nous sommes battus pour qu’elle soit conservée, entre autres en adoptant à l’unanimité au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, une motion demandant son maintien», a déclaré le maire de Montréal.

«Or, nous apprenons ce matin que la Commission a plutôt choisi de fusionner deux autres circonscriptions montréalaises, ce qui aura le même effet, soit de retirer à la métropole une circonscription électorale et de diminuer le poids politique de Montréal. C’est inacceptable, quand on sait que la population montréalaise ne cesse de s’accroître.»

Mais, d’autre part, M. Coderre a salué le changement de nom de la circonscription de Crémazie, qui s’appellera dorénavant Maurice-Richard.

«C’est un honneur bien mérité. Cet homme plus grand que nature a marqué l'histoire du Québec et nous a laissé des souvenirs impérissables, autant pour ses prouesses en tant que hockeyeur qu'en raison de son profond attachement et de son implication dans sa communauté», a-t-il conclu.