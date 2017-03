Coup de filet d'Interpol contre les trafiquants d'animaux

Une opération mondiale de lutte contre le trafic de bêtes et de plantes sauvages, lancée fin janvier par Interpol, a permis de saisir des milliers d'animaux, mais aussi de l'ivoire ou des bois précieux, a annoncé jeudi l'organisation internationale de coopération policière.

Près de 900 suspects ont été identifiés.

Le montant des saisies est estimé à quelque 5,1 millions de dollars, précise dans un communiqué Interpol, dont le siège se trouve à Lyon. Des services de police, des douanes, de la protection de l'environnement, des forêts et de la faune sauvage de 43 pays et territoires ont participé à cette opération baptisée Thunderbird.

Ont ainsi été saisis quelque 4770 oiseaux, 1240 reptiles dont au moins 560 tortues d'eau et terrestres, 100 chats sauvages, mais également 2,75 tonnes d'écailles de pangolin, mammifère protégé et le plus braconné au monde, 2,54 tonnes d'ivoire, 25 tonnes de diverses viandes, cornes et plumes ou encore 60 tonnes de bois.

Plus de 14,3 tonnes de faune sauvage marine ont été découvertes. À Hong Kong, 1,3 tonne de bois de santal venant de Malaisie a aussi été saisie.

L'opération qui s'est déroulée sur trois semaines a permis jusqu'ici de mettre en prison 89 personnes pour des peines allant de plusieurs jours à sept ans.

Ce genre de trafic «a augmenté ces dernières années, générant des milliards de profits illicites. Ces criminels pillent les précieuses ressources de l'environnement, sans se soucier du coût pour notre planète», a déploré Jürgen Stock, secrétaire général d'Interpol, cité dans le texte.