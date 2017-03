Déception pour les fans de Taylor Swift

Le dernier album de Taylor Swift, «1989», est sorti en 2014, et son single «I Don't Wanna Life Forever» avec Zayn Malik l'an dernier.

La chanteuse avait précédemment révélé qu'elle ne ferait pas de concerts cette année. De plus, Ed Sheeran a confié à la BBC qu'il ne s'inquiéterait pas de la concurrence dans les classements face à son amie (Taylor Swift) jusqu'à la période de Noël.

«Taylor (Swift) ne sortira probablement rien avant la fin de l’année - Noël est la meilleure période parce que c’est là que tout le monde achète des disques. J’ai donc une année complète juste pour Ed (Sheeran), tout le temps», a-t-il expliqué.

Ed Sheeran se prépare à sortir son nouvel album ÷ (Divide), vendredi. Il a certainement fait un long chemin depuis son premier succès et ne s’inquiète plus autant quand il reçoit des commentaires négatifs. «J’ai tout lu, a-t-il confié. Au départ, j’étais un peu affecté, mais on ne peut pas vendre 22 millions d’albums puis lire une critique faite par une personne et se dire: "Personne ne m’aime". Mais je tenais une liste. Je me souvenais de ceux qui ne m’avaient pas aidé, et s’ils me disaient : "Voulez-vous faire la couverture de notre magazine?", je leur répondais: "Oh que non". La liste n’existe plus vraiment maintenant. C’était juste au début de ma carrière.»

Parmi les nouveaux morceaux d’Ed Sheeran, il y a deux singles, «Castle on the Hill» et «Shape of You». Quand les journalistes lui ont demandé comment il espère que les fans s’associent à lui maintenant qu’il a les moyens de s’offrir un château sur la colline («Castle on the Hill»), Ed Sheeran a répondu: «Leur pertinence (de ses chansons) n’a pas d’importance.

Ma chanson, «Don’t», n’est pas très pertinente pour les fans. Ils ne se rendent pas dans quatre villes avec deux avions le même jour. Mais la vérité de la chanson est la frustration et la colère (d’être trompé). Tout le monde peut s’identifier à ça. Donc la clef est la vérité. Juste être honnête », a-t-il conclu.