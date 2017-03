«Dépêchez-vous Mme la ministre, on va avoir des problèmes»

Nouveau développement dans l’histoire de ce groupe de parents qui s’est vu stopper dans sa corvée de peinture à l’école primaire Saint-Sébastien, en Montérégie.

La ministre du Travail, Dominique Vien, avait été prévenue de l’urgence de modifier la réglementation concernant le travail bénévole dans une lettre que lui a fait parvenir en juin dernier la présidente de la Commission de la construction du Québec (CCQ), Diane Lemieux.

Cette dernière interpellait la ministre relativement à un changement à la loi survenu en 2011, qui pouvait occasionner d’éventuels cas problèmes.

«Au fond, ce qu’a dit Mme Lemieux à la ministre, c’est qu’en changeant la loi, tout le travail dans le domaine de la construction, y compris le travail des bénévoles, est assujetti à la loi. Alors si on veut sortir le travail bénévole de l’application de la loi sur l’industrie de la construction, ça prend un règlement spécial. Donc, dépêchez-vous parce qu’on va avoir des problèmes», avance le chroniqueur politique Bernard Drainville, à l’émission «La Joute», à LCN.

Depuis la réception de cette lettre, la ministre et la Commission de la construction se lancent la balle et aucun règlement n’est adopté pour corriger la situation.

«À l’avenir, le travail bénévole pourrait être accepté en respectant certaines conditions et toujours en tenant compte de la sécurité», a indiqué plus tôt aujourd’hui la ministre Vien.

«Des conneries»

Selon l’analyste de «La Joute» Luc Lavoie, les derniers développements en disent long sur le processus en cours. «Se parlent-ils beaucoup? Ont-ils accouché d’un nouveau règlement? Ont-ils de la difficulté avec sa phraséologie? Tout ça fait qu’on assiste à des conneries comme ce qu’on a vu cette semaine.»

Si les deux commentateurs de «La Joute» sont tombés à bras raccourcis sur la CCQ hier, leurs critiques visent aujourd’hui la ministre du Travail. «Réveillez-vous, les gens vous trouvent imbéciles», lance M. Lavoie.

Le nouveau règlement devrait être en vigueur dans quelques semaines, selon le cabinet de la ministre.

Bernard Drainville estime que c’est le genre de dossier qu’il faut suivre afin de s’assurer que la réglementation soit adoptée le plus rapidement possible. «Ce qui s’est passé à l’école Saint-Sébastien, ça peut se passer dans une école ailleurs au Québec, ça peut être un aréna ou un centre communautaire», donne-t-il en exemple. Ou encore une garderie, ajoute Luc Lavoie.

Mais la présence d’importants groupes de pression expliquerait sans doute pourquoi le texte législatif n’est pas encore prêt. «La raison principale pour laquelle ça taponne, souligne Bernard Drainville, c’est que si vous commencez à permettre à des parents et à des groupes de bénévoles de faire de petits travaux, ça enlève de l’ouvrage aux travailleurs et aux entrepreneurs de la construction. Alors, où est-ce qu’on tire la ligne? Et derrière ça, il y a une grosse question d’argent.»

Et «le corporatisme étouffe les sociétés», conclut Luc Lavoie, qui ne veut plus qu’on lui serve ce genre d’arguments.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».