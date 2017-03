Évacuation de l’université Concordia: un homme arrêté

Un homme de 47 ans a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi en lien avec les courriels de menaces qui ont mené à l’évacuation d’une partie de l’université Concordia mercredi.

Le suspect a été arrêté dans un appartement de l’avenue Darlington, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, au terme d’une opération d’envergure. Le groupe tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dû être déployé, accompagné de l’unité canine et de patrouilleurs, a expliqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Une trentaine de personnes ont été évacuées par mesure préventive au cours de l’opération.

Le suspect a été conduit en centre opérationnel, où il sera rencontré par des enquêteurs de la section des crimes majeurs.

La perquisition se poursuivait en début de nuit.

Menaces visant les étudiants musulmans

Mercredi, trois bâtiments de l’université Concordia ont été évacués en raison de courriels de menaces adressés aux universités Concordia et McGill, ainsi qu’à certains médias.

Envoyé par le «Conseil des citoyens conservateurs du Canada», les courriels évoquaient des bombes artisanales qui seraient placées quotidiennement dans les endroits où se rassemblent les musulmans à partir du 1er mars. «Les bombes ne sont pas destinées à tuer des gens. Le but principal est de blesser des étudiants musulmans. Malheureusement, des non-musulmans pourraient être victimes de dommages collatéraux», pouvait-on lire dans le courriel.

L’auteur du message dénonçait les prières du vendredi et les discours «anti-chrétiens et anti-juifs» et réclamait la fin des activités religieuses tenues sur le campus.

Les évacuations ont débuté vers 11 h 30 et l’opération policière visant à sécuriser les pavillons de l’université a été conclue vers 14 h 30. Les cours ont pu reprendre normalement en soirée.

Bien qu’elle ait aussi été menacée, l’université McGill n’a pas été évacuée, les autorités n’ayant pas jugé nécessaire de procéder à une telle opération.