Hall & Oates et Tears for Fears au Centre Vidéotron le 21 juin

Hall & Oates et Tears for Fears, deux duos marquants des années 1980, font front commun le temps d'une tournée qui s'arrêtera au Centre Vidéotron, le 21 juin prochain, rapporte le «Rolling Stone».

Québec est le seul arrêt québécois de ce périple nord-américain de vingt-neuf dates, qui fera aussi escale à Toronto deux jours plus tôt.

C'est la première fois que les deux formations partiront en tournée ensemble.

«Nous sommes fébriles à l'idée de tourner avec Tears for Fears, a dit Daryl Hall, cité par le magazine «Rolling Stone». Leur musique a un côté intemporel qui complète très bien ce que nous faisons. Ce projet pourrait être le début d'une longue relation entre eux et nous.»

Les deux groupes ont connu leurs heures de gloire durant la décennie 1980.

Daryl Hall et John Oates ont vendu plus de 40 millions d'albums en carrière et six de leurs chansons ont été des numéros un: «Rich Girl», «Kiss on My List», «Private Eyes», «I Can't Go For That (No Can Do)», «Maneater» et «Out of Touch».

Tears for Fears, formé de Roland Orzabal et Curt Smith, ont frappé leur plus grand coup au milieu de la décennie avec l'album «Songs from the Big Chair», qui contenait les mégas succès «Shout» et «Everybody Wants to Rule the World». Le duo plancherait sur un nouvel album qui sortirait en 2017.

Les billets pour le concert au Centre Vidéotron seront mis en vente le 10 mars.