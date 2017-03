Il échappe au pire en restant au lit

N’ayant pas fermé l’œil de la nuit, un résident d’Austin, dans l’Indiana, a peut-être eu la vie sauve en décidant de paresser quelques instants au lit mercredi matin.

Quelques minutes après avoir repoussé l’heure de son alarme, Raymond Bowling a entendu un immense bruit d’écrasement provenant de sa salle de bain. Vaincue par les violents orages qui ont balayé l’État pendant la nuit, une branche d’arbre venait de traverser son plafond.

«Si je m’étais levé à l’heure et que j’étais allé à la salle de bain, je me serais tenu pile là où l’arbre est tombé, en train de me brosser les dents. C’est un miracle», a raconté M. Bowling à la chaîne CBS.

L’homme assure avoir une routine bien précise et ne jamais s’éterniser au lit. Toutefois, en raison des orages, il avait très peu dormi, d’où sa décision de traîner dans ses couvertes.

Le Midwest américain a été fortement touché par une série d’orages qui ont fait au moins trois morts entre mardi et mercredi. Jusqu’à 25 tornades ont été signalées dans différents États, a rapporté CBS.