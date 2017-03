La grippe bat son plein au Bas-Saint-Laurent

Les urgences des établissements de santé du Bas-Saint-Laurent sont pleines à craquer en raison de la forte activité grippale dans la région et des nombreux virus respiratoires et gastro-intestinaux qui sévissent.

Actuellement, 136 cas d’influenza ont été déclarés dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon la direction de la santé publique, la propagation a atteint un sommet et déclinera possiblement d’ici la fin mars.

Les autorités demandent aux citoyens d'y penser à deux fois avant de se rendre à l'hôpital.

«Si j’avais la grippe, je serais à la maison, je serais incapable de travailler puisque c’est un virus qui frappe très fort. La façon de savoir si on doit se diriger vers l’urgence ou non, le premier réflexe est d’appeler le 8-1-1 parce qu’on a des gens au bout de la ligne qui vont cous orienter et qui vont vous dire si il y a des symptômes de vulnérabilité et de gravité qui nécessitent de se déplacer», recommande le directeur de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc.

Pour ceux qui désirent rester loin de la grippe, il est maintenant trop tard pour se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe prend généralement 2 semaines avant d’être pleinement efficace.