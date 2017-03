L'enfant de trois ans aurait vécu seul pendant deux jours

Les deux adultes qui ont été retrouvés sans vie lundi dans un appartement du secteur de Hull, à Gatineau, sont décédés deux jours avant qu’on ne les retrouve avec un petit garçon de trois ans toujours en vie.

Le père du garçon, Chris LeCouvie, et sa petite amie Amelie-Audrey Gauthier sont décédés des suites d’une surdose de drogue, a confirmé la sœur de l’homme au «Ottawa Citizen».

«J’ai été surprise que ce soit une surdose parce qu’il se portait bien depuis un bon moment et qu’il était sobre depuis longtemps», a expliqué Kelly Gould.

Les policiers mènent toujours des analyses pour déterminer quel type de drogue les deux victimes ont consommée.

Les policiers ont aussi déterminé que l’homme et la femme sont décédés deux jours avant la découverte de leurs corps. Le petit garçon trouvé dans l’appartement était tout de même en bonne santé.

Chris LeCouvie a vécu une vie mouvementée, passant d’un centre d’accueil à l’autre pendant son enfance et d’une cellule à l’autre à l’âge adulte. Mais les choses avaient changé avec la naissance de son garçon. «Son fils était sa vie et il l’aimait plus que tout. Son garçon lui a sauvé la vie et lui a donné un but», a confié Mme Gould.

La police de Gatineau n’a toujours pas confirmé officiellement la cause des deux décès, mais a exclu qu'il puisse s'agir d'un acte criminel.