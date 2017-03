Les parents du petit Josh lancent une pétition

Revoyez, dans la vidéo ci-dessus, notre reportage du 28 février sur le ministre Barrette qui refuse de modifier le triage.

Les parents du petit Josh, ce bambin décédé après que son cas n’eut pas été jugé prioritaire aux urgences de l’hôpital Charles-Le Moyne, ont mis en ligne une pétition afin d’envoyer un message clair à Québec sur le processus de triage.

«Nous souhaitons toucher l’opinion publique à travers cette pétition et ainsi changer les choses pour que cela ne se reproduise plus jamais», ont écrit Karine Delgado et Florent Dubois sur leur pétition mise en ligne sur Change.org.

«Nous demandons au gouvernement que le processus de réévaluation au triage soit suivi rigoureusement selon les normes établies», ont ajouté les parents du petit Josh, mort tout juste avant son 2e anniversaire.

Au triage, le petit Josh a été classé P3, un cas moins urgent. Il n'aurait pas été réévalué aux 30 minutes comme cela devait se faire.

L'échelle canadienne de triage» recommande pourtant qu'après le niveau 1, qui doit être traité immédiatement, le niveau 2 soit réévalué toutes les 15 minutes, 3 après 30 minutes, 4 après 60 minutes et 5, 120 minutes.

«Le triage a été bien fait»

«Je peux vous assurer que le triage a été fait tout à fait correctement, attendons que l’analyse soit faite. Nous sommes devant un cas terrible, dramatique, qu’on ne voudrait pas voir arriver, qui est celui de la détérioration progressive d’une infection», a assuré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, mardi.

Selon le ministre de la Santé, il ne faut pas modifier la façon de faire au triage. «Le triage, plus on l’altère, plus ça pose des problèmes justement éventuellement au triage. On laisse passer tel ou tel patient plus vite, mais le suivant qui arrive et qui a besoin de passer vite, bien il arrive devant un obstacle», a expliqué le ministre Barrette. «Je peux affirmer que le triage a été fait tout à fait correctement.»

Rappel des faits

Josh a d’abord été vu par un médecin vers 10h30, à l’hôpital Charles-Le Moyne, qui a demandé une radiographie, mais pas de prise de sang. Un pédiatre est aussi venu en consultation.

En début d'après-midi, décelant une pneumonie, les médecins ont décidé d’hospitaliser l’enfant et de le médicamenter.

Puis tout a été très vite. Peu après 18h, les médecins ont décidé de le transférer au CHU Sainte-Justine. Selon les parents, le transfert a finalement eu lieu vers 20h30.

Pendant que les parents attendaient à l'écart, l'équipe médicale tentait de le réanimer. Josh est décédé.

Il semble que ce soit une infection à streptocoque enhavissante du groupe A qui ait causé le décès du bambin.